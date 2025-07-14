https://news.day.az/unusual/1767607.html В Нью-Йорке выставлен на продажу крупнейший метеорит с Марса 25-килограммовый метеорит с Марса продадут за 4 млн долларов. Как передает Day.Az, аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке выставил на продажу крупнейший из найденных на Земле марсианских метеоритов - NWA 16788. Вес камня составляет почти 25 кг, а его предварительная оценочная стоимость - от 2 до 4 млн долларов.
В Нью-Йорке выставлен на продажу крупнейший метеорит с Марса
25-килограммовый метеорит с Марса продадут за 4 млн долларов.
Как передает Day.Az, аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке выставил на продажу крупнейший из найденных на Земле марсианских метеоритов - NWA 16788.
Вес камня составляет почти 25 кг, а его предварительная оценочная стоимость - от 2 до 4 млн долларов.
Метеорит попал на Землю с Марса в результате мощного астероидного удара, пишет Sotheby's. NWA 16788 преодолел около 225 млн км, прежде чем упасть в пустыню Сахара. Его обнаружили в Нигере в ноябре 2023 года".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре