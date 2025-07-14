В Нью-Йорке выставлен на продажу крупнейший метеорит с Марса

25-килограммовый метеорит с Марса продадут за 4 млн долларов.

Как передает Day.Az, аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке выставил на продажу крупнейший из найденных на Земле марсианских метеоритов - NWA 16788.

Вес камня составляет почти 25 кг, а его предварительная оценочная стоимость - от 2 до 4 млн долларов.

Метеорит попал на Землю с Марса в результате мощного астероидного удара, пишет Sotheby's. NWA 16788 преодолел около 225 млн км, прежде чем упасть в пустыню Сахара. Его обнаружили в Нигере в ноябре 2023 года".