В Баку отметили юбилей Расмии Нурмамедовой

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре праздник был не только в зале, но и в сердцах - здесь отмечали 60-летний юбилей любимой актрисы Расмии Нурмамедовой. И как же иначе отметить такую дату, если не спектаклем? На сцене - блестящая комедия "Алигул женится сегодня", поставленная по пьесе Сабита Рахмана. Либретто и постановка - от народного артиста Ильхама Намига Кямала, музыка - народного артиста Октая Раджабова. Весело, ярко, с лёгкой иронией и, конечно, с душой, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Но этот вечер был особенным: спектакль стал поздравлением, признанием и аплодисментами в честь актрисы, которая уже 40 лет дарит сцене талант, энергию и живые образы. Расмия Нурмамедова в этот вечер блистала в одной из главных ролей Хумай - и зритель, как и всегда, не мог оторвать взгляд.

Перед началом постановки заместитель директора театра, кандидат искусствоведения Вяфа Мухаджирова рассказала публике о творческом пути актрисы, поздравила юбиляршу от имени коллектива и вручила ей почётную грамоту от Республиканского комитета Профсоюза работников культуры Азербайджана.

Поздравления звучали и со сцены. Народный артист Ильхам Намиг Кямал, который не только поставил спектакль, но и сыграл в нём главную мужскую роль - Алигулу, вручил актрисе награду от Союза театральных деятелей Азербайджана. Его слова прозвучали особенно тепло и лично - как обращение коллеги, партнёра и искреннего поклонника таланта.

На сцене вместе с юбиляршей блистали заслуженные артисты Акбер Ализаде, Играр Саламов, актёры Самедзаде Хасиев, Земфира Абдусамедова, Гюльчохра Абдуллаева, Алимаммед Новрузов, Гюльнара Азизова, Руслан Мурсалов, Бёюкханым Мамедова, Мехрибан Раджабова, Азизаханым Кязымова, артисты хора и балета.

Постановка "Алигулу женится" - это куда больше, чем просто комедия. За лёгким юмором и остроумными диалогами скрывается тонкое философское размышление о том, как устроены наши отношения - с собой, с близкими и с обществом. На первый взгляд - история с женитьбой. Но чем глубже вглядываешься в характеры героев, тем яснее проступают серьёзные вопросы - где проходит грань между заботой и контролем руководителя? Где заканчивается любовь и начинается манипуляция? И какова личная ответственность каждого за выбор, который он делает? Режиссёр Ильхам Намиг Кямал мастерски вплетает в сюжет элементы социальной сатиры, психологической драмы и искреннего юмора. Благодаря этому спектакль легко воспринимается, и не только развлекает, но и мягко подталкивает к размышлениям - о нас самих, о наших слабостях, стремлениях и надеждах.

И главное - этот вечер стал напоминанием: театр - это не просто сцена. Это судьбы, преданность, вдохновение. А Расмия Нурмамедова - живое воплощение того, как много может одна актриса подарить своему искусству и своей публике. И каждый её выход на сцену - это по-прежнему праздник.