В Совете прессы обсудили ситуацию в связи со «Sputnik Азербайджан»

Сегодня состоялось заседание Правления Совета прессы Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Совете прессы, на заседании обсуждалось письмо Союза журналистов России (СЖР) в иностранные организации, журналистские и правозащитные ассоциации в связи с арестом сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан", а также обращение Совета к международной общественности в ответ на это письмо.

Сообщается, что в указанном обращении обоснована недопустимость представления СЖР ситуации со "Sputnik Азербайджан" как нарушения свободы слова.

На заседании было еще раз подчеркнуто, что аресты руководителя и главного редактора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова не имеют ничего общего с журналистской деятельностью.

В этом контексте до настоящего времени был зафиксирован ряд инцидентов, как в местном, так и в международном масштабе, касающихся непрофессиональных действий "Sputnik".

В то же время подчеркнуто, что в целом для зарубежных медиа-структур России стало продуманной стратегией проводить информационные и пропагандистские кампании, направленные на продвижение кремлевской повестки.

Отмечено, что работа правоохранительных органов Азербайджана соответствует законодательству. В настоящее время ведется расследование в отношении Картавых и Белоусова.

На заседании также была подчеркнута важность формирования подготовленных групп в азербайджанских СМИ с целью предотвращения распространения ложных представлений о нашей стране.

Напомним, что 24 февраля руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил о закрытии представительства "Россия сегодня" - "Sputnik Азербайджан". Он отметил, что указанное учреждение может быть аккредитовано только с одним корреспондентом. Несмотря на это, стало известно, что "Sputnik Азербайджан" продолжает свою деятельность, его сотрудники выходят на работу. 1 июля в результате операции, проведенной в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан", были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Им обоим предъявлены обвинения по статьям: 178.3.1 УК АР (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 192.2.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, приобретенного преступным путем), 193-1.3.2 (с совершением преступления в особо крупном размере). Решением Хатаинского районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.