https://news.day.az/economy/1767711.html Азербайджан и Китай наращивают темпы экономического сотрудничества Обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X". Согласно информации, обсуждения прошли в ходе встречи с послом Китайской Народной Республики Лу Мэй.
Азербайджан и Китай наращивают темпы экономического сотрудничества
Обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X".
Согласно информации, обсуждения прошли в ходе встречи с послом Китайской Народной Республики Лу Мэй. Был отмечен подъем отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства.
"Мы рассмотрели вопросы повестки экономического сотрудничества, обозначили перспективы совместной деятельности стран в сферах торговли, промышленности, инвестиций, энергетики, транспорта и цифровой экономики", - говорится в публикации.
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