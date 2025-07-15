В Европе может начаться крупный военный конфликт

Франция считает возможным развитие масштабного военного конфликта в Европе до 2030 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в "Стратегическом национальном обзоре" (RNS) за 2025 год, опубликованном на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности страны (SGDSN).

"Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году", - отмечается в документе.

Авторы документа также считают, что страна может подвергнуться масштабным гибридным атакам.

В числе ключевых угроз названа российская угроза. В обзоре более 80 раз упоминаются термины "Россия", "российский" и "Москва". По оценке французских властей, в ближайшие 3-5 лет возможно проявление агрессии со стороны России. В качестве потенциальных направлений указываются Молдавия, Балканы и даже страны НАТО.