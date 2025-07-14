https://news.day.az/incident/1767606.html Автобус сбил водителя сломавшейся на дороге машины в Баку - ВИДЕО На проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал Центр интеллектуального управления транспортом МВД. Сообщается, что водитель легкового автомобиля, выехавший на обочину из-за технической неисправности, не соблюдал правила безопасности.
Автобус сбил водителя сломавшейся на дороге машины в Баку - ВИДЕО
На проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля, выехавший на обочину из-за технической неисправности, не соблюдал правила безопасности.
В этот момент водитель двигавшегося автобуса, не соблюдавший безопасную дистанцию, проявил невнимательность и сбил его.
Из-за инцидента с участием двух транспортных средств в направлении станции метро "Кёроглу" образовалась пробка, которая продлилась 25 минут.
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