Трамп назвал лучшего футболиста в истории
Президент США Дональд Трамп после окончания клубного чемпионата мира назвал бразильца Пеле лучшим футболистом в истории.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", его слова приводит DAZN.
"Много лет назад, когда я был молод, сюда пригласили игрока по имени Пеле. Он выступал за "Космос", и Стив Росс, мой друг из Warner Communications, был вдохновителем, стадион был переполнен. Я бы сказал, что Пеле был невероятно великим", - заявил Трамп.
Финальный поединок КЧМ состоялся 13 июля, в нем сошлись английский "Челси" и французский "ПСЖ". Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.
Трамп прибыл на стадион "Метлайф" в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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