Трамп назвал лучшего футболиста в истории

Президент США Дональд Трамп после окончания клубного чемпионата мира назвал бразильца Пеле лучшим футболистом в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", его слова приводит DAZN.

"Много лет назад, когда я был молод, сюда пригласили игрока по имени Пеле. Он выступал за "Космос", и Стив Росс, мой друг из Warner Communications, был вдохновителем, стадион был переполнен. Я бы сказал, что Пеле был невероятно великим", - заявил Трамп.

Финальный поединок КЧМ состоялся 13 июля, в нем сошлись английский "Челси" и французский "ПСЖ". Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.

Трамп прибыл на стадион "Метлайф" в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.