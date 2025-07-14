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В России молния убила трех человек на пляже - ВИДЕО

Молния убила трёх человек и ранила ещё четверых на пляже в Тульской области РФ. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сегодня в пансионате Шахтер на берегу Оки молния ударила в реку, когда в ней находились люди. Трое скончались на месте до прибытия скорой, остальные госпитализированы.