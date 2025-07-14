Трамп вновь пожаловался на японские автомобили

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Японию в создании торгового дисбаланса с Соединенными Штатами. Его процитировало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне визита в эту азиатскую страну американского министра финансов Скотта Бессента глава Белого дома пожаловался, что Япония поставляет на рынок США "миллионы и миллионы" автомобилей в год.

"Мы не продаем им ни одной машины, потому что они не принимают наши машины. И они также не принимают большую часть нашей сельскохозяйственной продукции", - возмутился Трамп.

Агентство обратило внимание, что около 80 процентов положительного сальдо торгового баланса Японии с США приходится на автомобили и автозапчасти.