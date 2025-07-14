Еще одна группа переселенцев прибыла в ходжалинское село Ханюрду

Первая группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в различных местах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, прибыла в село Ханюрду Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня в родной край вернулись 122 бывших вынужденных переселенца - 33 семьи.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.