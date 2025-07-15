https://news.day.az/society/1767751.html В Шамкире насмерть сбит пешеход В Шамкирском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории района. Житель села Гылынчбейли Р. Абдуллаев 2002 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2107", сбил переходившего дорогу жителя села Гараджамирли Ш.
В Шамкире насмерть сбит пешеход
В Шамкирском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории района.
Житель села Гылынчбейли Р. Абдуллаев 2002 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2107", сбил переходившего дорогу жителя села Гараджамирли Ш. Мамедова 1956 года рождения.
Пешеход погиб на месте происшествия.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По данному факту проводится расследование.
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