В Шамкире насмерть сбит пешеход

В Шамкирском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории района.

Житель села Гылынчбейли Р. Абдуллаев 2002 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2107", сбил переходившего дорогу жителя села Гараджамирли Ш. Мамедова 1956 года рождения.

Пешеход погиб на месте происшествия.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.