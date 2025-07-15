https://news.day.az/world/1767753.html Трамп согласился переименовать футбол Президент США Дональд Трамп согласился переименовать футбол в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
Трамп согласился переименовать футбол
Президент США Дональд Трамп согласился переименовать футбол в стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
Во время финального матча клубного чемпионата мира Журналистка DAZN Эмили Остин предложила лидеру США ввести закон о том, чтобы американцы официально называли "соккер" "футболом". "Думаю, мы могли бы это сделать", - ответил ей Трамп.
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