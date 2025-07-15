Президент США Дональд Трамп согласился переименовать футбол в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Во время финального матча клубного чемпионата мира Журналистка DAZN Эмили Остин предложила лидеру США ввести закон о том, чтобы американцы официально называли "соккер" "футболом". "Думаю, мы могли бы это сделать", - ответил ей Трамп.