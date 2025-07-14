В рамках Дней поэзии Вагифа определились победители конкурса эссе "Письмо к Вагифу", впервые организованного по инициативе Министерства культуры

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, основной целью конкурса, проведенного на тему "Литературное наследие Шуши и его значение в истории Победы", стало продвижение художественного осмысления культурного облика Шуши в литературной среде, выявление талантливых авторов и стимулирование их творческой деятельности, передает Day.Az.

В конкурсе приняли участие писатели из различных регионов страны, а также представители разных профессий, проявляющие особый интерес к творчеству и литературе. В своих эссе они в самобытной форме отразили роль Шуши в исторической памяти нашего народа, значение этого города в формировании литературно-культурной идентичности, а также символическое место в истории Победы. Всего на конкурс было представлено 175 эссе.

Для обеспечения объективности и прозрачности все представленные произведения и имена их авторов были зашифрованы специальным кодом. Эссе оценивались комиссией, состоявшей из известных литературоведов и писателей, по таким критериям, как подход к теме, художественно-эстетическая ценность текста, богатство языка и выражения, а также оригинальность стиля и композиционная структура.

Члены комиссии выставили оценки в соответствии с утвержденной шкалой. По итоговому решению комиссии победителями конкурса признаны следующие эссе:

I место - "Шуша - слияние духа и истории", автор - Тахмина Вердиева

II место - "Обращение к Вагифу", автор - Натаван Багирова

III место - "Точка отсчета жизни, или жизнь, умещающаяся в двух строках", автор - Эльвин Ахмед

Согласно соответствующему приказу министерства, победители конкурса будут награждены дипломами, а также денежными премиями: обладатель первого места получит 2500 манатов, второго - 1500 манатов, третьего - 1000 манатов.

Церемония награждения состоится 17 июля 2025 года в городе Шуша в рамках Дней поэзии Вагифа.

Благодарим всех участников конкурса за проявленное мастерство и желаем им успехов в дальнейшей литературной деятельности.