Прокачка газа по ЮГК в Европу превзошла прогнозы

Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) достигли 5 миллиардов кубометров. Об этом сообщил на днях консорциум TAP. Это очень важная новость, свидетельствующая о том, что прокачка азербайджанского газа по Южному газовому коридору превзошла прогнозы, которые делались ранее. Прогнозировалось, что 5 миллиардов кубометров объем газопоставок достигнет только к концу 2021 года, но достичь этого показателя удалось уже в начале сентября.

Консорциум TAP AG подтвердил, что указанный объем азербайджанского газа на данный момент поступил в Европу через точку соединения TAP с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе.

О начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу Министерство энергетики Азербайджана сообщило 31 декабря 2020 года. Запуск газа с "Шахдениз" в европейскую часть трубопровода поставил точку в реализации грандиозного проекта "Южный газовый коридор". Поставленная Азербайджаном и его партнерами стратегическая цель была достигнута.

Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу ежегодно более 10 миллиардов кубометров газа, из которых порядка 8 миллиардов получит Италия, 2 миллиарда - Греция и Болгария, остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Пропускная способность ЮГК - 20 миллиардов кубометров в год.

Успех Южного газового коридора можно считать большим успехом Азербайджана и его энергетической политики. Это также большое событие для Европы, энергетическая безопасность которой получила серьезные гарантии с запуском ЮГК.

Об этом сказал в беседе с Day.Az нефтехимик, доктор химических наук, профессор Азербайджанского технического университета (АзТУ) Мир-Юсиф Мир-Бабаев.

Для того, чтобы понять значимость Южного газового коридора, считает он, необходимо вернуться немного назад, к предыстории этого вопроса.

"29 мая 2018 г. в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта ЮГК. То есть, первый газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" уже пошел по первому сегменту ЮГК - с расширенного для "Шахдениз-2" Сангачальского терминала по Южнокавказскому газопроводу. А 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана, Турции, Украины и Сербии состоялась церемония открытия TANAP.

ЮГК является одним из приоритетных для ЕС проектов. На первом этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника, но на более позднем этапе к проекту уже подключаются и другие источники. Посмотрите, как обстоят дела в этом плане с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан. По нему транспортируется не только азербайджанская, но также казахстанская нефть. А недавно швейцарско-нидерландская компания и SOCAR заключили соглашение о начале с октября транспортировки по БТД и туркменской нефти. Не исключаю, что по ЮГК может пойти и газ с месторождения "Достлуг", которое будет совместно разрабатываться Азербайджаном и Туркменистаном", - сказал наш собеседник.

Профессор АТУ отметил, что в феврале этого года состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК в формате видеоконференции, где было подтверждено, что ЮГК является уникальным проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии. Этот проект предполагает диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Это очень важно, так как азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы - подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров.

В целом, подчеркнул Мир-Юсиф Мир-Бабаев, история построения основных экспортных трубопроводов Азербайджана, которые стали знаковым событием не только на Кавказе и в Каспийском регионе, но и в мировом масштабе, показала величие и жизнеспособность нефтяной стратегии, разработанной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. А также подтвердила, что важнейшим вопросом в области транспортировки нефти является диверсификация маршрутов экспорта энергоносителей.

"Это было подтверждено и на сравнительно недавно, в мае, прошедшем в Астрахани II Каспийском международном экономическом форуме, где было отмечено, что самым "заинтересованным игроком в энергетической безопасности Каспийского региона является Азербайджан". Это действительно так: поставки азербайджанского газа по ТАР в Европу вносят огромный вклад в диверсификацию энергоснабжения Европы и обеспечение ее энергетической безопасности. Что касается негативных прогнозов и мнений скептиков, то, как показала мировая нефтяная история, они появляются всегда, когда дело касается значимых и, не побоюсь этого слова - великих достижений", - сказал азербайджанский ученый.

Лейла Таривердиева