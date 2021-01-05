Победный 2020 год для Азербайджана

2020 год ознаменовался для Азербайджана очень многими важными событиями во многих сферах. В первую очередь это, конечно, Победа в Отечественной войне и восстановление территориальной целостности страны. В минувшем году Азербайджан одерживал победы и на поле боя, и на дипломатическом фронте. А под конец напряженного 2020-го произошло еще одно событие, которому можно смело присудить статус исторического события международного значения.

31 декабря было объявлено о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАР). В последний день года азербайджанский газ поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Это первая поставка добываемого в Азербайджане газа на европейский рынок непосредственно по трубопроводу.

Трансадриатический газопровод был подключен к газораспределительной сети SNAM Rete Gas (SRG) Италии 15 ноября. 31 декабря первый коммерческий азербайджанский газ из пункта Мелендугно был транспортирован в Италию, а из пункта Неа Месимвриа - посредством DESFA в Грецию и Болгарию.

Управляющий директор TAP Лука Скьепатти считает доставку азербайджанского газа до Европы историческим событием: "Сегодня исторический день для нашего проекта, а также для стран, через которые проходит трубопровод, и для энергетического ландшафта Европы. TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны".

Напомним, что ТАР является частью Южного газового коридора. Запуск трубопровода означает полное завершение строительства ЮГК, в возможность реализации которого когда-то мало кто верил. Это историческая победа Азербайджана. И следует подчеркнуть - завершению грандиозного проекта не помешали ни пандемия, ни 44-дневная Отечественная война. В результате под занавес 2020 года Азербайджан стал экспортером газа на европейский рынок, укрепив таким образом свой имидж гаранта энергобезопасности европейских партнеров. Наша страна расширила свой вклад в межрегиональное экономическое сотрудничество, диверсификацию источников энергии и маршрутов.

"Проект TAP по транспортировке природного газа с азербайджанского месторождения Шахдениз-2 в Европу внесет весомый вклад в энергетическую безопасность Европы. Успешное завершение строительства Южного газового коридора - значимое историческое событие для Азербайджана. Необходимо подчеркнуть, что TAP стал первым проектом по поставкам азербайджанского газа в Европу. Благодаря ему Евросоюз получил дополнительный источник углеводородного сырья".

Об этом сказал в беседе с Day.Az нефтехимик, доктор химических наук, профессор Азербайджанского технического университета (АзТУ) Мир-Юсиф Мир-Бабаев.

Начало транспортировки азербайджанского газа в Европу внесло серьезные коррективы в энергетическую карту региона. Азербайджан запуском Южного газового коридора получил прямой доступ к европейскому рынку. А известно, что Европа является крупнейшим импортером газа. Со своей стороны Азербайджан позволил ей диверсифицировать закупки голубого топлива, помог снизить риски от отсутствия альтернативы. Европа нуждается в дополнительных объемах газа, и наш газ поможет удовлетворить эту потребность.

Можно со всей ответственностью констатировать, что ни пандемия COVID-19, ни армянская агрессия, ни 44-дневная победоносная Отечественная война не помешали завершению этого важного для всего региона энергетического проекта. В ходе боевых действий противник выбрал своей целью в том числе энергетическую инфраструктуру Азербайджана. Обстреливался евлахский участок нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, под прицелом был трубопровод Баку-Новороссийск. Таким образом страна-агрессор пыталась нарушить экономические связи Азербайджана и продемонстрировать миру небезопасность нашего региона для реализации масштабных энергетических проектов. Однако все эти планы потерпели фиаско. Азербайджан сумел не только защитить свои интересы и интересы европейских партнеров, но и завершить грандиозный проект, которого, уверен, с нетерпением ждали и в Европе. Достаточно сказать о звонке премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Президенту Ильхаму Алиеву. Болгарский премьер подчеркнул, что поставки азербайджанского газа по TAP в Болгарию и другие страны Европы внесут большой вклад в диверсификацию энергоснабжения Европы и обеспечение энергетической безопасности.

Хочу напомнить, что подписанной 20 февраля 2019 года по итогам V заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) декларацией признается стратегическая роль Азербайджана как ключевой страны в проекте Южного газового коридора с точки зрения реализации усилий по обеспечению безопасной, устойчивой поставки конкурентоспособных и доступных энергоресурсов для потребителей в Европе.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Ожидается, что ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии. Поставки рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 млрд. кубометров азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд. кубометров будет получать Италия, 2 млрд. кубометров - поровну Греция и Болгария. Оставшуюся часть получат соседние с ними страны. Это очень серьезная поддержка потребителям Европы. И, повторю еще раз, это особенно важно с точки зрения диверсификации поставок, а значит и энергетической безопасности этих стран.

Кстати, 10 млрд. кубометров это не предел - в дальнейшем планируется увеличить пропускную способность трубопровода до 20 млрд. кубометров.

Говоря об успешном завершении ЮГК, стоит обращаться и к событиям, связанным с реализацией нефтегазовой политики Азербайджана. Важной вехой, считаю, было утверждение главой государства в сентябре 2017 года стратегии нефтегазовой отрасли Азербайджана до 2050 года. Тогда же Консорциум по разработке азербайджанского газоконденсатного морского месторождения "Шахдениз" во главе с ВР ввел в эксплуатацию судно с очень символичным названием "Ханкенди" для осуществления подводных строительных работ в рамках второй стадии развития проекта. Это судно спроектировано и построено с применением новейших технических достижений для строительства самой большой подводной добывающей системы на Каспии в рамках проекта "Шахдениз-2". Судно планируется использовать также при освоении месторождения "Абшерон" (глубина моря до 650 м; оценочные запасы - 350 млрд. кубометров газа и 45 млн. тонн конденсата) и месторождения "Карабах" (глубина моря до 450 м; прогнозируемые запасы нефти - 100 млн. тонн). Работы по освоению указанных месторождений планируется начать уже в нынешнем году.

По данным SOCAR, к 2024 года объем добычи газа в Азербайджане может достигнуть 50 млрд. кубометров в год, а доказанные запасы в республике составляют 2,6 трлн. кубометров. Это подтверждается новыми открытыми месторождениями на Каспии - "Шахдениз", "Умид" и "Абшерон", а также разработкой перспективных структур - "Зафар-Машал", "Бабек", "Шафаг", "Асиман" и "Нахчыван".

Хотелось бы отметить к месту, что энергетическая важность Каспия, в первую очередь, определяется его мощными запасами углеводородов. Несколько лет назад Департамент энергетики США провел соответствующую оценку и определил, что общие ресурсы Каспийского моря составляют около 100-200 млрд. баррелей нефти (это превышает запасы нефти всего североамериканского континента в целом) и около 8 трлн. кубометров природного газа.

Так что у нефтегазодобывающей отрасли Азербайджана большое будущее. И, думаю, роль нашей страны на энергетическом рынке региона и ее имидж как надежного и важного партнера Европы будет только укрепляться.

Лейла Таривердиева