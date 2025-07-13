В Лондоне разбился самолет

В лондонском аэропорту Саутенд разбился самолёт (бизнес-джет).

Как передает Day.Az, информации о пострадавших пока нет.

Полиция графства Эссекс заявила, что сообщение о возгорании 12-метрового самолёта на территории аэропорта поступило к 19:00 по бакинскому времени.

В Службе скорой помощи Восточной Англии сообщили, что на место направлены четыре экипажа, в том числе машина экстренного реагирования, специализированная бригада по работе в опасных зонах.

По словам властей, были эвакуированы гольф-клуб Rochford Hundred и регбийный клуб Westcliff из-за близости к месту происшествия.

Представитель полиции Эссекса отметил: "Сейчас мы работаем на месте происшествия совместно со всеми экстренными службами, и эта работа продлится ещё несколько часов. Просим граждан по возможности избегать этого района, пока продолжаются наши действия".