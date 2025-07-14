Стало известно количество сотрудников госструктур, пострадавших от хакерских атак

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики с целью защиты госструктур от существующих и потенциальных угроз продолжает аудит и мониторинги в сфере информационной безопасности.

Как сообщили Day.Az в Госслужбе, несмотря на реализуемый для сотрудников госучреждений проект "Кибергигиена", пропаганду применения "Инструкции по обеспечению информационной безопасности", а также другие разъяснительные мероприятия, в течение первой половины текущего года 95 сотрудников 47 государственных структур стали жертвами хакерских атак из-за несоблюдения правил кибергигиены.

Отметим, что 16 процентов госслужащих, подвергшихся атакам хакеров, являлись сотрудниками с полномочиями админа, что, помимо того, что вызывает серьезную обеспокоенность, свидетельствует о недостаточности внутреннего контроля информационной безопасности в этих государственных структурах и об отсутствии необходимых мер в этой области. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности проинформировала указанные государственные структуры о необходимости принятия соответствующих мер.

Кроме того, жертвами хакерских атак становятся и граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при использовании сети Интернет. Такие граждане становятся жертвами хакерских атак, что создает условия для получения злоумышленниками не только информации на их персональных компьютерах, но и их аутентификационных (логин, пароль) и персональных данных, связанных с используемыми ими электронными сервисами государственных структур. Число пользователей государственных услуг, ставших жертвами хакеров в первой половине этого года, составило 6164 человека.

"Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в очередной раз напоминает госструктурам о важности усиления внутреннего контроля информационной безопасности, подключения к централизованной антивирусной системе в целях организации надежной защиты от растущих киберугроз и усиления личной кибергигиены.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности также рекомендует гражданам в частном порядке использовать антивирусы, в том числе не переходить по подозрительным ссылкам, рассылаемым для защиты от кибератак, а также отправлять информацию о поддельных доменах на платформу blacklist.gov.az", - говорится в сообщении Госслужбы.