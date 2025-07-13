Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монтенегро
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монтенегро Якову Милатовичу, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.
Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Монтенегро. Наши межгосударственные связи и сотрудничество, построенные на добрых традициях и развивающиеся в конструктивном ключе, вызывают удовлетворение.
Ваш визит в нашу страну в ноябре прошлого года для участия в COP29 представляет важное значение с точки зрения развития отношений между Азербайджаном и Монтенегро. В настоящее время существуют хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах, в частности, в области экономики, туризма, инвестирования и в других направлениях.
Уверен, что благодаря совместным усилиям и в соответствии с волей наших народов дружественные отношения между нашими странами, а также наше двустороннее и многостороннее сотрудничество будут и впредь динамично развиваться и углубляться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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