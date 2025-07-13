Пезешкиан получил ранение в результате израильского авиаудара

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу в результате израильского авиаудара, нанесённого 16 июня по зданию в Тегеране, где проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным агентства, удар пришёлся на нижние этажи одного из правительственных зданий. В момент атаки Пезешкиан находился на встрече с высокопоставленными представителями руководства Ирана, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и главу судебной власти Гольама-Хосейна Мохсени-Эджеи.

Согласно сообщению, шесть бомб и ракет были выпущены по входам и подъездам здания, предположительно с целью заблокировать выходы и ограничить приток воздуха внутрь.

Несмотря на отключение электроснабжения, участники заседания смогли выбраться через аварийный люк. Несколько человек, в том числе Пезешкиан, получили ранения в ноги во время эвакуации.

На прошлой неделе в интервью американскому комментатору Такеру Карлсону Пезешкиан обвинил Израиль в попытке покушения.