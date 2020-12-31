По ЮГК в Европу доставлен первый газ

Сегодня по Трансадриатическому газопроводу (TAP), являющему последним сегментом Южного газового коридора (ЮГК), началась транспортировка коммерческого газа из Азербайджана.

Как передает АПА, об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Впервые в истории Азербайджан поставил свой природный газ на европейский рынок непосредственно по трубопроводу. После того, как 15 ноября TAP успешно подключился к газораспределительной сети Италии, сегодня коммерческий природный газ из пункта Мелендугно посредством газораспределительной сети SNAM Rete Gas (SRG) был транспортирован в Италию, а из пункта Неа Месимвриа - посредством DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности. Это принесло дополнительную прибыль экономике страны, свидетельствует об усилении экономической независимости Азербайджана.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал о транспортировке первого газа по TAP: "В этот исторический день я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании, которые создали проекты ТAP и Шахдениз-2, Южный газовый коридор и внесли свой вклад в то, что азербайджанский газ впервые транспортирован на европейский рынок. Выражаем огромную благодарность экспертам, всем нашим коллегам, финансовым учреждениям, поддерживающим этот проект, и жителям населенных пунктов, через которые проходят наши трубопроводы. Имея долю во всех сегментах Южного газового коридора, от имени SOCAR и азербайджанских нефтяников, успешно выполнивших эту историческую миссию, мы передаем поздравления народам Европейского Союза и народу Азербайджана, поздравляю весь народ Азербайджана в лице автора и ведущей силы этого великолепного проекта президента Азербайджана Ильхама Алиева!

7 лет назад мы приняли окончательное инвестиционное решение вместе с нашими партнерами и начали подписание с европейскими газораспределительными компаниями договоров по купле-продаже газа на 25 лет. Строительство трех соединенных между собой газопроводов протяженностью 3 500 км, которое некоторые считали невозможным в то время, уже завершено. Сегодня азербайджанский газ находится в Европе.

Европа усилит свою энергетическую безопасность за счет приобретения природного газа из нового источника по альтернативному маршруту. Спад добычи в Европе создает потребность в дополнительных объемах газа на рынке, и азербайджанский газ поможет удовлетворить эту потребность. Таким образом, значение Азербайджана для европейского континента еще более возрастет".

Управляющий директор TAP Лука Скьепатти так прокомментировал историческое событие: "Сегодня исторический день для нашего проекта, а также для стран, через которые проходит трубопровод, и для энергетического ландшафта Европы. TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны".