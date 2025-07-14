https://news.day.az/society/1767569.html Депутаты Милли Меджлиса уходят в отпуск Милли Меджлис уходит на каникулы. Как передает Day.Az, каникулы продлятся с 15 июля по 30 августа. В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске.
Депутаты Милли Меджлиса уходят в отпуск
Милли Меджлис уходит на каникулы.
Как передает Day.Az, каникулы продлятся с 15 июля по 30 августа.
В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске.
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