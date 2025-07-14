Депутаты Милли Меджлиса уходят в отпуск

Милли Меджлис уходит на каникулы.

Как передает Day.Az, каникулы продлятся с 15 июля по 30 августа.

В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске.