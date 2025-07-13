https://news.day.az/politics/1767432.html Азербайджан поздравил Монтенегро Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро с национальным праздником. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД на своей странице в социальной сети Х. "Поздравляем Монтенегро и её народ с национальным праздником! С национальным днем!" - отмечается в публикации.
Азербайджан поздравил Монтенегро
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро с национальным праздником.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД на своей странице в социальной сети Х.
"Поздравляем Монтенегро и её народ с национальным праздником! С национальным днем!" - отмечается в публикации.
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