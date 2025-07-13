Азербайджан поздравил Монтенегро

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Монтенегро с национальным праздником.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД на своей странице в социальной сети Х.

"Поздравляем Монтенегро и её народ с национальным праздником! С национальным днем!" - отмечается в публикации.