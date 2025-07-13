Массовое отравление в Казахстане

Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в бассейне города Атырау на западе Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по сообщению службы региональных коммуникаций Атырауской области, специалисты считают, что пострадавшие могли отравиться хлором, трое из них госпитализированы.

"13 июля в одном из бассейнов Атырау зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек. 3 госпитализированы, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей. Проведены противоэпидемические мероприятия, забраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

В службе коммуникаций отметили, что по факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Аким (глава) региона поручил провести проверку всех бассейнов и аквапарков области. В каком именно бассейне произошло ЧП, в службе коммуникаций не уточнили.