В Сальяне машина сорвалась в воду

На территории села Парча Халадж Сальянского района автомобиль марки "ГАЗ 3111" упал в канал.

Как сообщает Day.Az, в результате водитель автомобиля, 54-летний житель села Парча Халадж Гафаров Сарраф Аббасага оглу, пассажиры - 36-летний Демиров Джамал Мюршюд оглу и 38-летний Гасанов Рамиг Вахид оглу скончались на месте происшествия.

По факту проводится расследование.