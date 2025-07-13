https://news.day.az/society/1767420.html В Сальяне машина сорвалась в воду - погибли трое На территории села Парча Халадж Сальянского района автомобиль марки "ГАЗ 3111" упал в канал. Как сообщает Day.Az, в результате водитель автомобиля, 54-летний житель села Парча Халадж Гафаров Сарраф Аббасага оглу, пассажиры - 36-летний Демиров Джамал Мюршюд оглу и 38-летний Гасанов Рамиг Вахид оглу скончались на месте происшествия.
В Сальяне машина сорвалась в воду - погибли трое
На территории села Парча Халадж Сальянского района автомобиль марки "ГАЗ 3111" упал в канал.
Как сообщает Day.Az, в результате водитель автомобиля, 54-летний житель села Парча Халадж Гафаров Сарраф Аббасага оглу, пассажиры - 36-летний Демиров Джамал Мюршюд оглу и 38-летний Гасанов Рамиг Вахид оглу скончались на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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