В Азербайджане меняется форма и содержание удостоверения личности

В Азербайджане планируются изменения в форме и составе данных, содержащихся в удостоверении личности гражданина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в поправке к закону "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", обсуждавшейся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Изменения предусмотрены в проекте поправок к закону "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики". Цель нововведений - привести документ в соответствие со стандартом №9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также устранить некоторые трудности, возникающие при использовании удостоверения личности.

Удостоверение личности гражданина Азербайджана в настоящее время также выполняет функции проездного документа (например, для поездок в Турцию). Однако отсутствие информации о месте жительства на документе создает определенные неудобства. В связи с этим предлагается добавить в удостоверение сведения о месте жительства и гражданстве владельца.

Другим важным изменением станет перенос информации о семейном положении, родителях, детях, воинской обязанности и других персональных данных с электронного носителя удостоверения в İAMAS - Межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему. Все эти данные будут защищены криптографически для обеспечения конфиденциальности, целостности и защиты от несанкционированного доступа.

Кроме того, в проекте закона предлагается пересмотреть правила выдачи удостоверения личности. В частности, изменение места жительства будет считаться основанием для обязательной замены документа.

Ожидается, что предложенные изменения повысят уровень цифровой безопасности, упростят процедуры документооборота и сделают государственные услуги более доступными и удобными для граждан.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.