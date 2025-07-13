Лучший шахматист мира сыграл с ChatGPT

Лучший шахматист мира Магнус Карлсен рассказал о своем взаимодействии с чат-ботом ChatGPT, с которым он сыграл шахматную партию, по его словам, от скуки во время поездки. Норвежский гроссмейстер поделился в соцсетях скриншотами переписки, из которой следует, что он одержал убедительную победу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Onmanorama.

Искусственный интеллект (ИИ) признал свое поражение после партии, длившейся более 50 ходов. Чат-бот отметил, что сдается, поскольку потерял все свои пешки, в то время как его оппонент не лишился ни одной фигуры и идеально выполнил условия для победы.

После игры Карлсен, не раскрывая своей личности, похвалил нейросеть за дебют и "интересную жертву фигуры", а затем поинтересовался, как бы она оценила его игровой рейтинг. В ответ ChatGPT проанализировал стиль соперника, отметив его глубокое понимание дебюта, позиционное терпение, тактическую осведомленность и отличную технику в эндшпиле. ИИ также обратил внимание на то, что игрок быстро замечал нелегальные ходы, что, по мнению бота, указывало на наличие реального опыта игры за доской.

Кульминацией диалога стала оценка, данная чат-ботом. ИИ предположил, что классический рейтинг его оппонента находится в диапазоне 1800-2000 пунктов. Эта оценка разительно отличается от реальных показателей Карлсена, чей текущий рейтинг составляет 2839, а пиковый достигал 2882 - самого высокого показателя в истории шахмат.

Магнус Карлсен бессменно удерживает первую строчку в мировом шахматном рейтинге с 2011 года.