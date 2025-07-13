Останкинскую башню поразила серия молний

Молния несколько раз ударила в Останкинскую башню. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы сообщают о громких раскатах и ярких вспышках, заметных из разных районов столицы.

Сообщений о повреждениях или перебоях в телеэфире не поступало.