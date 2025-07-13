https://news.day.az/world/1767393.html Останкинскую башню поразила серия молний - ВИДЕО Молния несколько раз ударила в Останкинскую башню. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы сообщают о громких раскатах и ярких вспышках, заметных из разных районов столицы. Сообщений о повреждениях или перебоях в телеэфире не поступало.
Останкинскую башню поразила серия молний - ВИДЕО
Молния несколько раз ударила в Останкинскую башню.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы сообщают о громких раскатах и ярких вспышках, заметных из разных районов столицы.
Сообщений о повреждениях или перебоях в телеэфире не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре