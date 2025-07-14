Карапетян заявил о намерении создать «политическую силу»

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, арестованный армянским судом по обвинению в призыве к свержению конституционного строя, заявил о своем намерении создать политическую силу.

Как передает Day.Az, в заявлении бизнесмена, опубликованном в соцсети, говорится, что "формирование политической команды стартовало".

Владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Сразу после этого власти заявили о решении выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы. Обыски и аресты прошли в ГК "Ташир".