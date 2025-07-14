В Азербайджане повышаются требования к учреждению медиа-субъектов

В Азербайджане повышаются требования к учреждению печатных СМИ и субъектов онлайн-медиа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в поправке к закону "О СМИ", которая обсуждалась на заседании Комитета Милли Меджлиса.

Согласно предложенной к проекту новой статье 62.6, названия субъектов СМИ (редакций) не должны совпадать или иметь сходство с названиями других субъектов СМИ (редакций), в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, морали и нравственности, способные ввести в заблуждение пользователей.

После обсуждения законопроект был принят в третьем чтении.