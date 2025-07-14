https://news.day.az/society/1767556.html В Азербайджане повышаются требования к учреждению медиа-субъектов В Азербайджане повышаются требования к учреждению печатных СМИ и субъектов онлайн-медиа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в поправке к закону "О СМИ", которая обсуждалась на заседании Комитета Милли Меджлиса.
В Азербайджане повышаются требования к учреждению медиа-субъектов
В Азербайджане повышаются требования к учреждению печатных СМИ и субъектов онлайн-медиа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в поправке к закону "О СМИ", которая обсуждалась на заседании Комитета Милли Меджлиса.
Согласно предложенной к проекту новой статье 62.6, названия субъектов СМИ (редакций) не должны совпадать или иметь сходство с названиями других субъектов СМИ (редакций), в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, морали и нравственности, способные ввести в заблуждение пользователей.
После обсуждения законопроект был принят в третьем чтении.
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