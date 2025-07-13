https://news.day.az/society/1767427.html В Шарурском районе убит местный житель В Нахчыванской Автономной Республике произошло убийство. Как сообщает Day.Az, случай зафиксирован в селе Дашарх Шарурского района. Согласно информации, жертвой стал житель села Йени Хавуш Ибрагим Ибрагимов (1991 г.р.).
В Шарурском районе убит местный житель
В Нахчыванской Автономной Республике произошло убийство.
Как сообщает Day.Az, случай зафиксирован в селе Дашарх Шарурского района.
Согласно информации, жертвой стал житель села Йени Хавуш Ибрагим Ибрагимов (1991 г.р.).
В совершении преступления подозревается его односельчанин Сабир Ибрагимов (1971 г.р.), который, как отмечается, является дядей (по отцу) погибшего.
Причины конфликта пока неизвестны. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту начато расследование.
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