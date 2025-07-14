Стрельба в церкви в США

Вооруженный человек устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), в результате множество человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, также неизвестный вступил в перестрелку с патрульным, сообщил в X губернатор штата Энди Бешир.

"Кентукки, поступила информация о серии инцидентов в Лексингтоне, связанных с одним подозреваемым, в том числе о перестрелке с патрульным и о стрельбе в баптистской церкви на Ричмонд-роуд, в результате которой есть множество пострадавших. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы", - написал Бешир.

Он добавил, что детали нападения устанавливаются и о них будет сообщено в ближайшее время.