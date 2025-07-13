Пума напугала туристку в лесу

Туристка встретила в лесу Лос-Падрес пуму.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ей удалось спастись благодаря громким крикам и рычанию. Именно это, по её словам, отпугнуло дикое животное, которое вскоре ретировалось в чащу.