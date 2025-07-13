https://news.day.az/tourism/1767406.html Пума напугала туристку в лесу - ВИДЕО Туристка встретила в лесу Лос-Падрес пуму. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ей удалось спастись благодаря громким крикам и рычанию. Именно это, по её словам, отпугнуло дикое животное, которое вскоре ретировалось в чащу.
Пума напугала туристку в лесу - ВИДЕО
Туристка встретила в лесу Лос-Падрес пуму.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ей удалось спастись благодаря громким крикам и рычанию. Именно это, по её словам, отпугнуло дикое животное, которое вскоре ретировалось в чащу.
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