https://news.day.az/world/1767469.html Стоимость биткоина обновила исторический рекорд Курс биткоина превысил отметку $119 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Binance. На крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance цена на биткоин составляет $119 025 тыс.
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Курс биткоина превысил отметку $119 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
На крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance цена на биткоин составляет $119 025 тыс.
Предыдущий исторический максимум был достигнут утром 11 июля - $118 тыс.
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