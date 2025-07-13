Автор: Мехти Ахмедзаде

Президент Франции Эммануэль Макрон, который не устает провозглашать себя защитником демократии, свободы слова и европейских ценностей, на деле всё больше демонстрирует обратное. Французская власть, по его представлению, - это "оплот справедливости, свободы и прав человека". Читаешь, уже смешно. В реальности, конечно же, французская республика всё чаще напоминает страну, где критика правящей верхушки становится не только опасной, но и потенциально смертельно рискованной. Всё чаще создаётся ощущение, что президенту ближе не идеи Просвещения, а методы Инквизиции.

Так, Макрон начал прибегать к весьма средневековым подходам в борьбе с теми, кто осмеливается бросить вызов его власти. Волна недовольства президентом нарастает: протестующие на улицах, забастовки, критика изнутри парламента, обрушивающийся рейтинг доверия - всё это давно стало нормой. За последние годы рейтинг Макрона достигал таких глубин, что опросы общественного мнения стали предметом насмешек самих французов. Всё чаще представители интеллигенции, профсоюзов, деятели культуры и сами политики открыто говорят о разочаровании в его курсе.

Почему мы об этом вновь напоминаем? Поводом стало трагическое известие, которое потрясло политические круги Франции. Как сообщают французские СМИ, 7 июля 2025 года в своём доме в коммуне Анэ был найден мёртвым депутат Национального собрания Оливье Марле. Представитель партии "Республиканцы", бывший глава парламентской фракции, человек с большим политическим опытом и многолетним стажем. По утверждениям прокуратуры Шартра, тело Марле "было обнаружено повешенным". Следствие "исключает насильственное вмешательство и квалифицирует происшествие как самоубийство". Удобное, однако, заявление. Официальных писем с объяснением причин при этом найдено не было, что вызывает массу вопросов. Были изъяты его телефоны и компьютеры, проводится экспертиза (потенциально уничтожение улик). Обнаружена лишь короткая записка, содержание которой до сих пор не разглашается.

Слишком странная смерть и очень туманные подробности. Но этот случай не просто вызвал шок, а открыл ящик Пандоры. Ведь Марле был известен как критик политики Макрона, активно участвовал в парламентских слушаниях, касающихся государственных расходов, коррупции и решений, принимаемых администрацией президента. Слишком многое в этой трагедии напоминает не Францию XXI века, а её более мрачные аналоги.

Здесь недолго вспомнить российскую действительность, где любая оппозиционная активность зачастую заканчивается тюремным сроком, отравлением или "несчастным случаем". В России такие смерти давно стали банальностью: кто-то "выпадает" из окна, кто-то умирает "от депрессии", кто-то "случайно" исчезает.

И вот теперь Франция, страна, которая претендует на роль морального авторитета Европы, сама начинает скатываться по этой же наклонной. Тот факт, что депутат, выступавший против линии Макрона, внезапно кончает жизнь самоубийством без объяснений - это не рядовой эпизод. Это сигнал, который должен стать предметом широкой дискуссии и расследования. Пока всё подаётся как личная трагедия. Но если и дальше такие "личные трагедии" будут случаться с теми, кто имеет смелость противостоять курсу действующей власти.

Франция уже давно утратила то, на что продолжает напускно ссылаться - свою демократию. И с каждым подобным случаем становится всё очевиднее, что речь идёт не о сбоях системы, а о целенаправленном демонтаже основ свободы, прав и ответственности власти перед гражданами. Президент Макрон, притворяющийся европейским моральным компасом, на деле превращает страну в театр репрессий, где оппоненты исчезают в тени. Это уже не демократия, а декорация, за которой прячется всё больше авторитарного произвола.

Судя по всему, в Париже уже есть такая реальность - оппозиционеров либо давят шумом государственных СМИ, выдавливают в молчание, а теперь уже доводят до края. Макрону следует напомнить, что он не монарх, и не владелец страны. У каждого политика есть оппоненты. И если их становится всё больше - значит, проблема не в них, а в нём.

Мировая общественность обязана вмешаться и потребовать проведения независимого и прозрачного расследования этой смерти. Особенно настойчивую позицию должен занять Европейский союз, который до сих пор закрывает глаза на внутренние репрессии во Франции, будто речь идёт о каком-то далёком недоразумении, а не об угрозе в самом центре Европы. Если Евросоюз и дальше будет молчать, он фактически легализует превращение одной из своих ключевых стран в авторитарный режим. Макрон, который с трибун вещает о правах человека и европейских ценностях, на деле демонстрирует циничное пренебрежение ко всему, что сам провозглашает. Его Франция уже не является примером для подражания. Это государство страха, где неудобные люди исчезают под завесой пафосных речей и официальных формулировок.