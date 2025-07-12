Неймар купил бэтмобиль за $1,5 млн

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар купил бэтмобиль - точную копию автомобиля, которая была в фильме про супергероя Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом спортсмен рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Покупка обошлась игроку в $1,5 млн. У бразильца уже есть вертолет, оформленный в стиле Бэтмана стоимостью $9 млн, и татуировка с супергероем на правой лопатке.

25 июля "Сантос" объявил о подписании нового контракта с бразильским нападающим Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом теперь действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский "Аль-Хиляль" расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с "Сантосом", чьим воспитанником является. С тех пор бразильский футболист провел за команду 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Неймар перешел в саудовский "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем - у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года - на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года.

Также игрок выступал за "Барселону", в составе которой выиграл Лигу чемпионов.