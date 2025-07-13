Глава ФБР Кэш Пател опроверг слухи об отставке

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател отверг слухи о возможном уходе в отставку из-за якобы недовольства генеральным прокурором - министром юстиции страны Пэм Бонди.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

"Для меня честь служить президенту США, и я буду продолжать делать это до тех пор, пока он от меня этого просит", - написал Пател. При этом он заявил, что "теории заговоров неверны".