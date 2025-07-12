https://news.day.az/world/1767296.html Сильнейшие ливни в Каталонии вызвали наводнения - ВИДЕО Сильнейшие ливни в испанской Каталонии вызвали наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильнейшие ливни в Каталонии вызвали наводнения - ВИДЕО
Сильнейшие ливни в испанской Каталонии вызвали наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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