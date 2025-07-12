Азербайджанские школьники с успехом выступили на Международном конкурсе Mozart Academy 10 в Турции

Азербайджанские школьники с успехом выступили на Международном фортепианном конкурсе Mozart Academy 10 в Измире (Турция).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend Life пианист Эльбей Мамедзаде. Конкурс, собравший талантливых юных пианистов из разных стран мира, проводился в четырёх возрастных категориях.

Ученица первого класса Центральной школы искусств имени Гара Гараева Наргиз Мамедзаде завоевала первое место в возрастной категории 5-8 лет. Её педагог Вяфа Ахмедова была особо отмечена за значительный вклад в подготовку юной пианистки. Маленькая артистка поразила как членов жюри, так и зрителей не только талантом, но и сценической культурой.

В старшей возрастной группе (15-20 лет) ещё одна представительница Азербайджана Нурай Алиева удостоилась первой премии, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства.

В состав жюри вошли известные музыканты и профессора из разных стран, в числе которых была представительница Азербайджана Саида Тагизаде.

Организаторы подчеркнули, что целью конкурса является поддержка развития юных дарований, создание условий для их международного опыта и объединение музыкальных культур различных стран.