https://news.day.az/society/1767372.html В Азербайджане изменены сроки выбора специализаций магистратуры В Азербайджане продлен срок выбора специализаций в связи с поступлением в магистратуру. Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр. Срок выбора специализаций продлен до 16 июля (23:59).
В Азербайджане изменены сроки выбора специализаций магистратуры
В Азербайджане продлен срок выбора специализаций в связи с поступлением в магистратуру.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр.
Срок выбора специализаций продлен до 16 июля (23:59).
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