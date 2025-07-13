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В Азербайджане изменены сроки выбора специализаций магистратуры

В Азербайджане продлен срок выбора специализаций в связи с поступлением в магистратуру. Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр. Срок выбора специализаций продлен до 16 июля (23:59).