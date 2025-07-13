На Солнце отмечен стремительный рост вспышечной активности

С середины 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек. Это соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза.

Как передает Day.Az, сегодня уже с утра на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. Число вспышек в ближайшие дни будет расти, уверены специалисты.

Ученые наблюдают быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, не видимой с Земли. То есть рост активности имеет глобальный характер.

Также прямо на Землю сейчас смотрит огромная корональная дыра, входящая в пятерку крупнейших в истории наблюдений. На этой неделе и в начале следующей на нашей планете ожидаются магнитные бури от солнечного ветра из этой дыры".