Помощники Карла III и принца Гарри провели неформальную встречу

Старшие помощники короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели тайную встречу, ставшую первым шагом к урегулированию конфликтов в королевской семье.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации источников, встреча состоялась на прошлой неделе в лондонском частном клубе, чьим покровителем является король Великобритании. Встреча стала первым шагом в "процессе сближения", направленном на восстановление отношений между герцогом и герцогиней Сассекскими и остальными членами королевской семьи. Информация о том, какая сторона инициировала встречу, остается неразглашенной.

"Впереди долгий путь, но теперь, впервые за многие годы, открыт канал связи. Не было никакой официальной повестки дня, просто непринужденная беседа. Были вещи, которые обе стороны хотели обсудить", - сообщил один из источников газеты.