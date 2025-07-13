Названы самые продаваемые в мире кондиционеры

Компания TCL заняла первое место в мире по объему продаж кондиционеров с функцией притока свежего воздуха по итогам 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом, как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе бренда, свидетельствуют данные независимого исследовательского агентства Sunpower Consulting Group.

Аналитики связывают успех компании с высокой популярностью ее флагманской линейки FreshIN, которая отвечает растущему потребительскому спросу на комплексные решения по управлению качеством воздуха, а не только на контроль температуры. TCL последовательно развивает это направление с 2021 года, представив несколько поколений устройств, включая новейшую серию FreshIN C7.

В частности, в моделях серии FreshIN Plus реализована постоянная подача воздуха с улицы для устранения запахов и снижения сухости в помещении. Устройства оснащены системой четырехступенчатого шумоподавления, а также используют алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный экономить свыше 37% энергии за счет адаптации к условиям внутри и снаружи помещения. Именно эти инновации были отмечены на выставке CES 2025, где линейка получила награду "Smart Fresh Air Technology Innovation Award".