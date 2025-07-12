Самоизоляция продолжает душить армянскую экономику

Автор: Зулфугар Ибрагимов

Отголоски претензий на территории Азербайджана и тридцатилетней оккупации еще долго будут мучить Армению. Многие в соседней стране не хотят соглашаться с реалиями, а между тем, именно военная агрессия и оккупация стали источником всех проблем, переживаемых Арменией с момента обретения независимости.

Накануне армянские СМИ написали о проблемах с транзитом сжиженного газа для Армении на грузинской границе. Сообщается, что свыше 100 цистерн с СПГ

не смогли пересечь границу. Грузовики с опасным грузом простаивают уже несколько дней. Опасность заключается в росте давления в цистернах, простаивающих в жару. Согласно источникам, проблемы связаны с какими-то изменениями в таможенных процедурах.

Проблема возникла пару дней назад, но цены на армянских автозаправках уже успели взлететь. СМИ сообщают, что розничная цена на газ на АЗС Армении за несколько дней выросла со 120 до 160 драмов за литр.

Точные причины сложившейся с фурами ситуации пока не сообщаются. Но мы можем сказать в более широком формате, почему Армения постоянно сталкивается с проблемами - то с транспортным сообщением, то с энергоносителями. Все просто - потому что у этой страны закрыты границы и обрезаны коммуникации. Погранпункт на грузинской границе это единственный путь на север и на запад для Армении. И при возникновении малейших проблем с погодой, с таможенными процедурами, с трубопроводами, начинается коллапс.

Не будь оккупации и изоляции, грузы для Армении из России могли бы идти через Азербайджан по железной дороге. Страна бы не зависела от лавин на "Верхнем Ларсе" или каких-то других факторов. А что касается газа, то соседи спокойно получали бы азербайджанский газ, как это было в советское время. Многие в соседней стране не хотят об этом вспоминать, но первый газ в Армению пошел именно из Азербайджана.

К чему все это? К тому, что пора соседям повзрослеть, выйти из "нежного" возраста потребителей мифов и сказок. И понять, что только добрососедство с Азербайджаном способно избавить Армению от проблем. Эти проблемы не временны как беременность и не рассосутся сами собой как волдырь на пальце.