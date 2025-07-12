Денежные переводы из Азербайджана в Италию значительно выросли

За первый квартал текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Италию составил 1,457 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, данный показатель на 428 тысяч долларов США, или на 41,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На долю Италии пришлось 1,3% от общего объема денежных переводов из Азербайджана за отчетный период.

В то же время, в первом квартале текущего года объем денежных переводов физических лиц из Италии в Азербайджан составил 708 тысяч долларов США, что на 36 тысяч долларов США, или на 5,4% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Доля Италии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 0,3%.

В первом квартале 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Италию составлял 1,029 млн долларов США, а в обратном направлении - 672 тысячи долларов США.

В целом, в первом квартале 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за рубеж составил 112,674 млн долларов США, что на 18,811 млн долларов США, или на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Одновременно объем денежных переводов физических лиц из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составил 229,494 млн долларов США, что на 64,926 млн долларов США, или на 22,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.