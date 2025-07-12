В Польше диспетчер направил поезда навстречу друг другу

В Польше диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание RMF24.

Инцидент произошел недалеко от Кракова, в районе станции Рациборовице. Столкновения удалось избежать - железнодорожные составы остановились всего в километре друг от друга. Причиной случившегося стала ошибка диспетчера. В результате происшествия нарушено движение поездов на участке между Краковом и Варшавой.

Железнодорожная комиссия, созданная по данному инциденту, выясняет все обстоятельства нештатной ситуации.