https://news.day.az/world/1767280.html В Польше диспетчер направил поезда навстречу друг другу В Польше диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном пути. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание RMF24. Инцидент произошел недалеко от Кракова, в районе станции Рациборовице. Столкновения удалось избежать - железнодорожные составы остановились всего в километре друг от друга.
В Польше диспетчер направил поезда навстречу друг другу
В Польше диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном пути.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание RMF24.
Инцидент произошел недалеко от Кракова, в районе станции Рациборовице. Столкновения удалось избежать - железнодорожные составы остановились всего в километре друг от друга. Причиной случившегося стала ошибка диспетчера. В результате происшествия нарушено движение поездов на участке между Краковом и Варшавой.
Железнодорожная комиссия, созданная по данному инциденту, выясняет все обстоятельства нештатной ситуации.
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