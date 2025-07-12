Азербайджан и Украина обсудили перспективы сотрудничества в различных областях

12 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи была подчеркнута важность последовательной поддержки Азербайджаном и Украиной территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Выражена удовлетворенность развитием отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Отмечено значение прошедшего сегодня в Баку заседания межправительственной комиссии с точки зрения расширения экономических связей по различным направлениям. Была выражена благодарность за гуманитарную помощь, которую Азербайджан направил народу Украины.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки азербайджано-украинских двусторонних отношений, в том числе перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.