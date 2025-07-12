Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

12 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана сердечно поздравил братский турецкий народ с самороспуском террористической группировки РПК и сложением ею оружия. Глава нашего государства подчеркнул, что это важное событие является ярким торжеством проводимой в стране под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительной политики, сильного лидерства, непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев расценил этот шаг, предпринятый на пути к достижению цели "Турция без терроризма", как важный поворотный момент, служащий миру и стабильности в регионе, и пожелал Турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанную поддержку и внимание, подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого стратегического союзничества.