На Волге затонул плавучий дом

В Самарской области во время урагана перевернулся и пошёл ко дну самодельный плавучий дом. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидцев, судно накренилось и потонуло. На борту находилось шесть человек. Пятерых удалось спасти, погибла 34-летняя женщина.

Представляем вашему вниманию данное видео: