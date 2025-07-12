https://news.day.az/world/1767275.html

На Волге затонул плавучий дом - ВИДЕО

В Самарской области во время урагана перевернулся и пошёл ко дну самодельный плавучий дом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам очевидцев, судно накренилось и потонуло. На борту находилось шесть человек. Пятерых удалось спасти, погибла 34-летняя женщина. Представляем вашему вниманию данное видео: