https://news.day.az/world/1767275.html На Волге затонул плавучий дом - ВИДЕО В Самарской области во время урагана перевернулся и пошёл ко дну самодельный плавучий дом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам очевидцев, судно накренилось и потонуло. На борту находилось шесть человек. Пятерых удалось спасти, погибла 34-летняя женщина. Представляем вашему вниманию данное видео:
На Волге затонул плавучий дом - ВИДЕО
В Самарской области во время урагана перевернулся и пошёл ко дну самодельный плавучий дом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам очевидцев, судно накренилось и потонуло. На борту находилось шесть человек. Пятерых удалось спасти, погибла 34-летняя женщина.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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