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Крупный пожар в Анкаре: есть погибшие, десятки отравились - ФОТО - ВИДЕО

В многоэтажном здании, расположенном в жилом комплексе в районе Чанкая столицы Турции Анкары произошел пожар. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила газета "Нürriyet". Сообщается, что пожарные спасли жителей, оказавшихся в беспомощном состоянии в здании.