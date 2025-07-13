Крупный пожар в Анкаре: есть погибшие, десятки отравились

В турецкой провинции Анкара вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, пожар произошел на 4-м этаже многоэтажного здания, расположенного в районе Чанкая.

Согласно информации, в результате инцидента погибли три человека, включая одного ребенка, а 20 человек отравились угарным газом.

Прокуратура Турции начала расследование для установления причин пожара.