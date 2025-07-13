https://news.day.az/world/1767358.html Крупный пожар в Анкаре: есть погибшие, десятки отравились - ФОТО - ВИДЕО В многоэтажном здании, расположенном в жилом комплексе в районе Чанкая столицы Турции Анкары произошел пожар. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила газета "Нürriyet". Сообщается, что пожарные спасли жителей, оказавшихся в беспомощном состоянии в здании.
Крупный пожар в Анкаре: есть погибшие, десятки отравились - ФОТО - ВИДЕО
В турецкой провинции Анкара вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, пожар произошел на 4-м этаже многоэтажного здания, расположенного в районе Чанкая.
Согласно информации, в результате инцидента погибли три человека, включая одного ребенка, а 20 человек отравились угарным газом.
Прокуратура Турции начала расследование для установления причин пожара.
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