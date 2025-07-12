Рейтинг Демопартии в США продолжает падать

Доверие избирателей к Демократической партии США продолжает падать - среди латиноамериканцев, белых мужчин и представителей рабочего класса он уже опустился ниже 35%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос организации Unite the Country, проведенный с мая по июнь.

Отмечается, что многие избиратели воспринимают Демократическую партию как "оторванную от реальности" и "слабую".

"Такова правда о восприятии нас как партии, и пока мы этого не признаем, будет трудно двигаться вперед", - заявил старший советник комитета политических действий демократов Роделл Моллино.

По его словам, такое мнение о партии укоренилось не только среди сторонников движения MAGA (англ. Make America Great Again - "Вернем Америке былое величие"), но и среди "тех, кто должен" поддерживать Демпартию. Опрос показал, что основной упор партии на борьбу за демократию больше не будет привлекать внимание электората, а мягкая иммиграционная политика даже "отпугивает" избирателей.

Авторы материала подчеркивают, что демократы все еще чувствуют себя "подавленными и растерянными" после сокрушительного поражения на выборах в ноябре 2024 года.